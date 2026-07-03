ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в первые выходные июля

Сотрудники ДПС будут останавливать все подряд автомобили.

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В эту пятницу и выходные, 4-5 июля, Госавтоинспекция России проведёт массовые проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Рейд «Нетрезвый водитель» проходит на дорогах в различных регионах страны.

Мероприятия по отлову нетрезвых автомобилистов запланированы в Пензенской, Тверской, Нижегородской, Челябинской, Вологодской, Липецкой, Архангельской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Республиках Якутия, Карелия, Удмуртия, Башкортостан и Тыва, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В рамках усиленных рейдов сотрудники ДПС будут останавливать все подряд автомобили, проезжающие мимо, и просить каждого водителя «дыхнуть в трубочку», а не только подозрительных. В отдельных нарядах будет передвижной пункт для проведения на месте медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать ПДД и сообщать о водителях с неадекватной манерой вождения, реакция будет оперативной. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей!» — отмечает ГИБДД.

Сообщить о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в полицию по номеру 102. В отдельных регионах, как в Пермском крае, имеется специальный чат-бот ГИБДД в мессенджере Телеграм.

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