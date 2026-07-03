В Госдуме рассказали, как можно снизить очереди на заправках

Перебои с поставками топлива и километровые очереди на заправках заставили власти искать срочные меры по стабилизации ситуации.

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На рассмотрение в Министерство энергетики РФ направлены предложения по борьбе с очередями на автозаправочных станциях. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, одна из главных идей — разделить очереди на заправочных станциях для бензиновых и дизельных машин. Строгое разделение очередей к заправочным колонкам позволит упорядочить и ускорить процесс заправки, так как водители преимущественно бензиновых легковушек и водители дизельных грузовиков, автобусов и фургонов будут заранее знать, в какой поток им нужно встать.

Кроме того, предлагается задействовать выносные грузовые дизельные заправки, в том числе мобильные, для заправки легковых автомобилей при помощи сменных пистолетов или специальных насадок.

«Соответствующий пакет предложений направлен в Минэнерго России», — написал Нилов в своём Телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин отметил очереди на автозаправочных станциях (АЗС) и отсутствие некоторых марок бензина. Глава государства потребовал от правительства принять системные меры для стабилизации ситуации.

Путин высказался об очередях на заправках