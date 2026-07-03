Выплаты по ОСАГО бьют рекорды: страховщики встревожены

За последние три года рост страховых выплат автовладельцам составил почти 44%.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) продолжает фиксировать рост средних страховых выплат по ОСАГО. По итогам первых пяти месяцев 2026 года этот показатель достиг 120 775 рублей, увеличившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время средняя премия по годовым полисам выросла лишь на 3,9%, до 7 577 рублей, рассказали в организации.

Диспропорция между ростом выплат и премий особенно заметна в сравнении показателями несколько лет назад. Так средняя выплата по ОСАГО с 2023 года подскочила на почти в полтора раза, в то время как стоимость полисов демонстрирует куда более скромную динамику.

«Если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, то сейчас средняя премия по ОСАГО ниже, чем за пять месяцев 2023 года – тогда она составляла 7 710 рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО за эти три года показала рост на 43,7%», — рассказал глава союза Евгений Уфимцев.

Как отметили в РСА, уровень выплат по ОСАГО с учётом всех расходов на ведение дел за первые пять месяцев 2026 года достиг критической отметки в 99,5%. Это означает, что страховые компании тратят на покрытие убытков, судебные издержки и ведение бизнеса практически все собранные с автовладельцев страховые премии. По сути, каждый рубль, полученный от продажи полисов, уходит на выплаты.

«Если это будет продолжаться, то это также может дестабилизировать рынок», — предупредил Уфимцев.

Ситуация усугубляется грядущими изменениями, недавно утвержденными Банком России. Новые правила определения стоимости запчастей могут привести к дополнительному росту выплат в среднем на 8%.

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