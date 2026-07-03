Ситуация на российском авторынке остается непредсказуемой

Эксперты осторожны в дальнейших прогнозах, несмотря на неплохие показатели продаж новых автомобилей в первом полугодии 2026 года.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Автомобильный рынок в России вырос на 10% в первом полугодии и на 27,5% в июне 2026 года. Однако эксперты пока затрудняются говорить о долгосрочном позитивном тренде.

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июне составили 118 044 штуки, что более чем на четверть выше показателя 12 месяцев назад. А продажи за первые полгода составили 600 844 единицы, что на 60 тысяч машин больше, чем за аналогичный период 2025-го.

«Первое полугодие 2026 года прошло в более стабильном ключе по сравнению со значительным падением 2025 года: рынок демонстрирует умеренный рост», — комментирует председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Тем не менее, говорить о том, как будет развиваться ситуация на рынке дальше, сложно. По словам Калицева, предпосылок к быстрому масштабному росту нет. Среди причин — регуляторные меры, высокая ключевая ставка, повышение ставки НДС и колебания курса валют.

«В целом ситуация остается непредсказуемой и чувствительной к изменениям в макроэкономике и регуляторной политике, поэтому мы сохраняем прогноз объема рынка в 2026 году на уровне 1,4 млн проданных автомобилей», — заключил глава АЕБ.

Продажи новых автомобилей в России в июне взлетели на 26,4%