Сколько автомобилей купили россияне в первом полугодии 2026 года

Обнародованы результаты продаж новых авто в России за январь-июнь.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Продажи новых автомобилей в первом полугодии 2026 года уверенно перевалили за полмиллиона. Об этом свидетельствуют данные «Автостата», опубликованные в пятницу, 3 июля.

С января по июнь россияне купили 608 618 машин без пробега. Это на 14,8% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, когда продажи составили 530 380 единиц.

Самым результативным месяцем первого полугодия стал апрель, когда было реализовано 117 500 автомобилей. Наименьший объём продаж за полугодие пришёлся на февраль — всего 80 027 машин.

Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии 2026 года по месяцам

Январь: 80 604 штуки;

80 604 штуки; Февраль: 80 027;

80 027; Март: 104 278;

104 278; Апрель: 117 500;

117 500; Май: 109 892;

109 892; Июнь: 116 276.

Самой продаваемой маркой стала отечественная Lada – было продано 152 131 авто. Второе место по востребованности занял Haval — реализовано 84 113 штук, а тройку лидеров замкнул Chery с результатом 63 996. В модельном рейтинге безусловным лидером стала Lada Granta, разошедшаяся тиражом 59 958 экземпляров. Для сравнения, Tenet T7 на второй строчке нашёл 35 473 владельца, а обладатель третьего места в рейтинге Haval Jolion — 35 473.

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Ситуация на российском авторынке остается непредсказуемой