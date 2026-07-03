Названы бестселлеры российского авторынка в июне 2026 года

Десятка самых продаваемых автомобилей в России в начале лета.

© Давид Акопян

Автомобили семейства Lada Granta 45-й месяц подряд стали самыми продаваемыми на российском рынке новых машин. А Haval Jolion вернул себе лидерство в сегменте кроссоверов, об этом свидетельствуют данные «Автостата» за июнь 2026 года.

Granta разошлась тиражом 11 289 единиц. Это почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов вместе взятых — Haval Jolion и Tenet T7. Их продажи составили 7 670 и 6 798 машин соответственно. Причем впервые за три месяца Jolion обошел конкурента.

Четвертую позицию четвертый месяц занимает Lada Vesta. На пятом месте — Tenet T4, который вытеснил из топ-5 Lada Niva Travel. Вторую половину десятки замкнули Lada Iskra, Geely Monjaro, Belgee X50+ и Changan Uni-S, который за месяц упал с пятого места на десятое.

Десять самых популярных моделей в июне 2026 года

Lada Granta — 11 289 штук (–2,0% к июню 2025 года); Haval Jolion — 7 670 (+116,2%); Tenet T7 — 6 798 (+36,6%); Lada Vesta — 5 666 (–3,5%); Tenet T4 — 3 663 (новинка); Lada Niva Travel — 3 283 (+56,9%); Lada Iskra — 3 045 (+15,2%); Geely Monjaro — 2 886 (+18,4%); Belgee X50+ — 2 661 (+2,4%); Changan Uni-S — 2 607 (+13,0%).

Среди брендов лидером стала Lada — 28 081 проданная машина. Это почти четверть рынка. Второе место — у Haval (16 148 штук). Tenet с результатом 12 636 штук замкнул тройку лидеров.

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Ситуация на российском авторынке остается непредсказуемой