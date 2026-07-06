От 1000-километровой гонки до концерта Гагариной: полная программа «Гараж Фест-2026»

До пятого фестиваля «Гараж Фест Игора Драйв» осталось меньше двух недель.

© Garage Fest

18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» уже в пятый раз пройдет фестиваль скорости, музыки и драйва «Гараж Фест Игора Драйв-2026». Этот автомобильный уик-энд будет по-настоящему насыщен спортивными и развлекательными событиями, а также концертами звезд современной российской музыкальной сцены.

Настоящих ценителей автоспорта ожидают сразу несколько захватывающих соревнований в разных дисциплинах. В субботу, 18 июля, на шоссейно-кольцевой трассе впервые в истории пройдет марафон «1000 километров Игора Драйв», который продлится более восьми часов. Это уникальная гонка на выносливость, уже получившая статус чемпионата Санкт-Петербурга. Она станет настоящим вызовом для экипажей и центральным событием всего летнего гоночного сезона в России. В заезде будут участвовать автомобили четырех зачетных групп:

Спортпрототип СН — для гоночных автомобилей, таких как Ligier и BR03, и LMP3;

GT3 — доработанные суперкары (Mercedes-AMG, Lamborghini Huracan, Audi R8) и кубковые автомобили Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren;

GT4 — доработанные суперкары (Mercedes-AMG, BMW M4, Toyota Supra, Porsche Cayman), но в этом зачете объем переделок меньше, а сами машины ближе к серийным образцам;

Туринг — машины международной категории TCR. Это самые быстрые переднеприводные автомобили в мире. Технику для этой категории выпускают Audi, Cupra, Hyundai, Seat и VW.

В воскресенье на трассу выйдут участники третьего этапа Кубка GT. Зрители увидят две гонки — 30-минутный спринт для быстрых стартов и 60-минутную гонку на выносливость с обязательным пит-стопом.

© Марат Даминов/Garage Fest

В паддоке Ралли Мото Центра пройдет четвертый этап открытого чемпионата RDS Open: в субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье — финальная сетка соревнований.

Не менее разнообразной и яркой будет музыкальная программа. В субботу, 18 июля, на главной сцене «Гараж Фест Игора Драйв-2026» выступит Полина Гагарина — одна из самых ярких звезд российской музыки, которая исполнит свои главные хиты и новые композиции. В воскресенье частью музыкальной программы фестиваля станут Ваня Дмитриенко, один из главных голосов молодого поколения, и группа «Комната культуры» — молодой бард-рок-коллектив, стремительно вошедший в число самых прослушиваемых в России

Зрителей также ждут многочисленные активности: выставка и шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и прототипов от RDRC, чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу, экскурсии в боксы команд, зоны активностей от партнеров, несколько фудкортов с разнообразной кухней, яркие фотозоны и зоны отдыха для всей семьи.

По традиции важной частью фестиваля «Гараж Фест «станет выставка «Автокультура», в которой будет представлено несколько сотен классических и редких автомобилей. Главной темой «Автокультуры» в 2026 году станет «Большое путешествие» как спорт, подвиг и образ жизни. Гости смогут увидеть около 200 уникальных автомобилей, в том числе принимавших участие в Camel Trothy, «Ралли Монте-Карло» и других знаменитых автомногодневках.

Фестиваль состоится 18 и 19 июля. Билеты еще в продаже на официальном сайте. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

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