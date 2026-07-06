ФАС возбудила дела в трёх регионах из-за цен на бензин

ФАС обратила внимания на резкое повышение стоимости автомобильного топлива.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает жесткий мониторинг цен на российских заправках. Сразу три региональных управления ведомства выявили признаки картельного сговора и необоснованного завышения стоимости горючего, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых игроков топливного рынка. В список подозреваемых попали ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.

Как отмечает регулятор, проведенный анализ цен показал аномалию: участники рынка одновременно повысили розничные цены. Для ФАС это классический признак нарушения антимонопольного законодательства — ведомство усматривает в действиях сетей скоординированный сговор. Теперь им грозит серьезное разбирательство.

На юге страны под вниманием ФАС оказалось ООО «Алькорр», владеющее сетью АЗС «Тореко». Саратовское УФАС выдало компании официальное предупреждение по итогам мониторинга после резкого повышения стоимости АИ-92 и АИ-95. Такая смена ценников может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных тарифов. По мнению службы, такие действия ведут к ущемлению интересов автовладельцев путем навязывания им невыгодных условий договора. Исправить ситуацию сеть обязана до 31 июля.

Наконец, Оренбургское УФАС России выявило признаки картеля среди трех участников мелкооптового рынка дизельного топлива. Ведомство обнаружило соглашение, способное привести к искусственному поддержанию цен на солярку.

В связи с этим региональное управление уже возбудило дело о нарушении федерального закона о защите конкуренции. Если вина оптовиков будет доказана, компаниям грозят оборотные штрафы.

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