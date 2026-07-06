Цены на московских заправках снова резко пошли вверх

Эффект от проверки ФАС был недолгим.

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После рекордного удешевления, связанного с проверкой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении нескольких сетей автозаправок, стоимость бензина и дизтоплива в Москве снова рванула вверх. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Если неделей ранее автомобильное топливо на столичных заправках подешевело в среднем на 65 копеек, то с 29 июня по 6 июля оно подорожало в среднем на 31 копейку. Дизельное топливо выросло в цене на 37 копеек.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 29 июня по 6 июля:

АИ-92: +26 копеек, с 65,35 до 65,61 рубля;

+26 копеек, с 65,35 до 65,61 рубля; АИ-95: +27 копеек, с 72,22 до 72,49 рубля;

+27 копеек, с 72,22 до 72,49 рубля; АИ-100: +41 копейка, с 98,57 до 98,98 рубля;

+41 копейка, с 98,57 до 98,98 рубля; ДТ: +37 копеек, с 79,41 до 79,78 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизтопливо по всей стране станет известно в среду, 8 июля, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.

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