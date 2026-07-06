Россиянам разрешат не платить за проезд по платным дорогам

Автомобилисты в России могут получить льготу.

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Аккуратные автомобилисты могут получить право на бесплатный проезд по платным автодорогам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Глава партии «Справедливая Россия» предложил ввести соответствующую льготу на федеральных и региональных автомагистралях. Главное условие — отсутствие у водителя штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

«Такую льготу нужно предоставлять гражданам, которые в течение 12 месяцев не привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. По оценке экспертов, это чуть более 7% автомобилистов», — приводит слова Миронова информагентство РИА Новости.

Официальное письмо с предложением уже направлено министру транспорта РФ Роману Старовойту. По мнению Миронова, существующая система наказаний за нарушения ПДД работает отлично, но в законодательстве полностью отсутствуют механизмы позитивного экономического стимулирования.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность реализации инициативы и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в письме.

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