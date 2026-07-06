Российский автобренд представил конкурента Toyota Camry

Таких автомобилей в линейке марки ещё не было.

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Российский автомобильный бренд Tenet значительно расширяет свою модельную гамму. Если сейчас в его линейке представлены только кроссоверы, то уже в ближайшее время она пополнится принципиально новым типом кузова.

Как рассказала пресс-служба марки, новинкой станет бизнес-седан Tenet A8. Официально это не раскрывается, но модель является локализованной версией китайского Chery Arrizo 8, конкурента Toyota Camry.

Габариты седана составляют 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту при колесной базе 2770 мм. Внешне новинка выглядит дорого и статусно: широкая решетка радиатора с ромбовидным узором, 18-дюймовые диски и дерзкие красные тормозные суппорты задают спортивный тон. Профиль с длинным капотом и покатой стойкой придают силуэту A8 динамику классического фастбэка. Стоит также отметить светодиодную полосу задних фонарей во всю ширину кузова.

Седан Tenet A8 будет представлен с двумя типами двигателей – 1,6 и 2,0 литра. Подробности пока известны только о топовой версии – «турбочетвёрка» с мощностью 197 л.с. и 375 Н·м крутящего момента агрегатируется с 8-ступенчатым классическим «автоматом».

Центральное место в салоне занимает огромный 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с тонкой рамкой. Перед водителем расположена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Несмотря на обилие экранов, управление климат-контролем реализовано через стильные физические клавиши. Анатомические кресла водителя и переднего пассажира оснащены электроприводом с памятью, подогревом и вентиляцией. Отделка выполнена из качественных материалов с аккуратной контрастной прострочкой «ромб». Атмосферу премиума дополняет панорамная крыша и многоцветная контурная подсветка салона, работающая в связке с акустической системой Sony.

Выпускать Tenet A8 будут на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Подробности о стоимости, сроках запуска производства и продаж будет объявлено отдельно.

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