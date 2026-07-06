Названы характеристики нового кроссовера Tenet L4

Уже известно, когда новинка появится в продаже.

© Tenet

Российский автобренд Tenet раскрыл технические характеристики своей второй модели — городского кроссовера Tenet L4. Стали известны подробности о мощности и оснащении автомобиля.

Новинка делит платформу PMA (PLUS Modular Architecture) со старшей моделью L6. На старте продаж L4 предложат исключительно в переднеприводном исполнении. Под капотом расположится знакомый по другим автомобилям холдинга «АГР» бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра с распределенным впрыском и надежным цепным приводом ГРМ. Он выдает 147 л.с. и 225 Н·м крутящего момента. Работает двигатель в паре с 6-ступенчатым преселективным «роботом» (6DCT).

Габариты — длина 4505 мм, ширина 1820 мм, высота 1635 мм — идеально вписываются в сегмент B-SUV, позволяя маневрировать в тесных дворах. При этом внушительная колесная база в 2700 мм гарантирует, что сзади не будет тесно даже троим взрослым.

© Tenet

Профиль автомобиля подчеркивают двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски и контрастная защитная накладка по периметру кузова, которая одновременно работает на SUV-образ и бережет пороги от бордюров. За ощущение простора отвечает панорамный люк, а за утилитарность — функциональные рейлинги на крыше.

Интерьер Tenet L4 спроектирован вокруг цифровых привычек современного горожанина. В центре передней панели доминирует огромный 13,2-дюймовый вертикальный дисплей мультимедийной системы. Несмотря на обилие тачскринов, инженеры сохранили физические кнопки управления климатом и основными функциями. Пассажиру доступна беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto.

Водительское место настраивается электрорегулировками, передние кресла получили удлиненные подушки для дальних поездок, а селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, освободив пространство на центральном тоннеле. Технологичности добавляет цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов.

© Tenet

Кузов кроссовера на 73,7% состоит из высокопрочной стали, формируя жесткий силовой каркас. Пассивную безопасность водителя и пассажира обеспечивают шесть подушек безопасности, включая шторки. За активную защиту отвечают современные ассистенты: BSD (контроль слепых зон), LCA (ассистент смены полосы), RCW (предупреждение о столкновении сзади) и RCTA (помощь при выезде задним ходом), RCTB (экстренное торможение при движении назад).

Особо стоит отметить систему контроля устойчивости к опрокидыванию (RSC). Для высокого кроссовера это критически важная технология, страхующая водителя от потери траектории на резких виражах или неровностях. Кроме того, автомобиль изначально подготовлен под установку фаркопа для прицепа массой до 750 кг — можно смело цеплять бокс или лафет для квадроцикла.

Официальные цены и детальный набор комплектаций Tenet L4 будут объявлены ближе к старту продаж, который запланирован на третий квартал 2026 года.

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