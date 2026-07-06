Россиянам рассказали о колоссальном разрыве в стоимости отечественных и китайских электрокаров

Разрыв в средней цене между новым российским электромобилем и его аналогом из Китая достиг почти 5 млн рублей.

© Александр Подгорчук/РИА Новости

Российский рынок электромобилей демонстрирует крайне неоднозначную динамику. Разрыв в средней стоимости отечественных и китайских EV стал ещё больше, а на вторичке произошёл свой отдельный сдвиг, следует из данных Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Средний чек на новый российский электромобиль за последние 12 месяцев снизился сразу на 21,5%. Теперь стать владельцем абсолютно новой отечественной машины на батарейках можно всего за 2,5 млн рублей. А вот новые «электрички», поставляемые в нашу страну из Поднебесной, подорожали на 5,5%, достигнув отметки 7,2 млн рублей. То есть разница в цене между условным «Москвичом 3е» и среднестатистическим электрокроссовером из КНР теперь составляет почти 5 млн рублей.

Откуда такая разница? Электромобили с российских заводов дешевле импортных, так как государство компенсирует производителям утильсбор, который доходит до 3,6 млн рублей, и предоставляет покупателям скидку до 925 тысяч рублей. Импортируемые из Китая машины этих льгот лишены — к их цене добавляются полная сумма «утиля», таможенные пошлины и логистические расходы.

Что касается вторички, то в годовом выражении динамика одинаковая: подержанные российские EV за последний год подешевели на 15,9% (до 1,7 млн рублей), а китайские — на 16,8% (до 4,4 млн рублей). Но в контексте двух последних месяцев картина полностью противоположная: российские электрокары прибавили в стоимости 13,8%, а китайские — 2,1%.

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