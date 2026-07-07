2ГИС запустил «Зелёную волну» в Санкт-Петербурге

Навигатор подскажет скорость для проезда светофоров без остановок на красный и без нарушений ПДД.

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Крупнейший в России картографический сервис 2ГИС объявил о запуске «Зелёной волны» в Санкт-Петербурге. Это функция навигатора, которая подбирает оптимальную скорость, чтобы проехать серию светофоров на зелёный без остановок, оставаясь в пределах разрешённой ПДД скорости на участке.

Новая возможность стала развитием онлайн-сигналов светофоров, которые 2ГИС запустил в Санкт-Петербурге в марте: тогда навигатор начал показывать актуальные онлайн-сигналы на ближайшем по маршруту светофоре. Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрёстки на зелёный, чтобы движение по маршруту было более плавным.

​​«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю скорость — чаще всего 45–60 км/ч — в зависимости от длины цикла светофорного сигнала, расстояния между светофорами и скорости автомобиля. Использование функции позволит водителю сократить количество разгонов и торможений и, соответственно, расход бензина. Протестировать её сейчас можно в тех районах Санкт-Петербурга, где установлены «умные светофоры», которые синхронизируются с навигатором и показывают время до смены сигнала. Поймать самую длинную «зелёную волну» в городе получится на Московском, Ленинском и Каменноостровском проспектах.

​​«Мы рады, что „Зелёная волна“ заработала именно в Санкт-Петербурге — городе, где мы уже научили навигатор видеть светофоры и показывать обратный отсчёт до смены сигнала. А теперь помогаем поймать ту самую „зелёную волну“ — это один из мировых трендов в городской навигации. Как когда-то пробки поменяли представление о навигации, так теперь „Зелёная волна“ добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекрёсток за перекрёстком без остановок! Уверены, новая функция сделает поездки по Северной столице комфортнее и для петербуржцев, и для гостей города», — делится руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

© 2ГИС

​​Как поймать «Зелёную волну»

​​Постройте маршрут в 2ГИС на автомобиле.

​​На подходящих участках появится панель «Зелёная волна» с рекомендуемым коридором скорости.

​​Держитесь в диапазоне — навигатор синхронизирует движение с ближайшими светофорами.

​​Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — «волна» автоматически отключится и вернётся, когда авто снова войдёт в коридор.

​​Новая функция уже доступна в навигаторе, при необходимости её можно отключить в настройках. Рекомендуемая скорость всегда подбирается в пределах разрешённой на участке по ПДД, но иногда оптимальный коридор может быть ниже привычного темпа — например, 20–30 км/ч, — чтобы попасть в ритм потока и проехать больше светофоров без остановок. Если геолокация работает нестабильно, «волна» временно отключится и включится снова, как только позиционирование станет точным.

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​​Функция доступна в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android, а в будущем появится и на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto.

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