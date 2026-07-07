Bentley заинтриговала абсолютно новой моделью: рассекречено название

Мировая премьера автомобиля состоится осенью 2026 года.

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Компания Bentley Motors объявила название своего нового автомобиля — Torcal. Новинка станет четвёртой самостоятельной моделью в актуальной линейке после Continental GT, Flying Spur и Bentayga.

Название Torcal продолжает традицию Bentley называть модели в честь выдающихся природных объектов. Оно отсылает к Эль-Торкаль-де-Антекера — уникальному известняковому природному комплексу на юге Испании, знаменитому причудливыми скальными образованиями, сформированными природой в течение миллионов лет.

Кроме того, название связано с латинским словом torquere («крутить»), от которого происходит автомобильный термин torque («крутящий момент»). В Bentley считают, что эта ассоциация символизирует лёгкость и плавность езды — качества, традиционно присущие автомобилям британской марки.

«Уже 107 лет автомобили Bentley задают стандарты сочетания динамики, комфорта, британского мастерства и роскошной отделки из натуральных материалов. Новый Torcal поднимает эту планку ещё выше и, вполне возможно, станет самым тщательно проработанным автомобилем в истории компании», — прокомментировал глава Bentley Франк-Штеффен Валлизер.

Пока производитель из графства Чешир (Англия) ограничился лишь названием новой модели. Неизвестно даже, в каком кузове будет выпускаться новинка. Подробности о Bentley Torcal будут раскрывать поэтапно в течение ближайших месяцев. Мировая премьера автомобиля состоится 23 сентября в Лондоне.

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