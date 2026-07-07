Спрос на гибридные авто в России взлетел более чем в два раза

С начала 2026 года продано 30,7 тыс. подзаряжаемых гибридов.

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Среди российских автолюбителей стремительно набирают популярность гибридные автомобили. Их продажи в первой половине 2026 года выросли в 2,3 раза.

Как рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Telegram-канале, в январе–июне объем продаж PHEV составил 30 730 единиц. Это на 132% больше, чем в первом полугодии 2025 года, когда спрос был на уровне 13 247 единиц.

Значительно увеличилась и доля гибридов в общем объёме продаж новых легковых автомобилей в России. Если в январе–июне прошлого года этот показатель составлял 2,4%, то теперь достиг значения 5%.

Наибольшим спросом в первом полугодии пользовались Voyah Free (6184 штуки), Evolute I-Space (4429) и Geely EX5 EM-I (3796).

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