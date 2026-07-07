В России будут продавать бензин по госномерам и QR-кодам

Новые способы уменьшения очередей на АЗС.

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Автовладельцы машин с номерами, начинающимися с чётных цифр, не смогут заправляться в нечётные дни, а с нечётными — в чётные. Соответствующую инициативу подготовили власти Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, решение о введении такой меры было принято на заседании оперштаба по ситуации с топливом в Нижегородской области с участием правительства региона, руководства ключевых компаний ТЭК, надзорных и правоохранительных органов.

«Для сокращения очередей и распределения трафика прорабатывается продажа бензина на АЗС автомобилям с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по чётным дням, и на 1, 3, 5, 7, 9 — по нечётным дням», — написал Никитин в своём Телеграм-канале.

Кроме того, власти Нижегородской области запустят эксперимент по цифровому распределению топлива. С помощью специального QR-кода водитель сможет записаться на определённую заправку, чтобы приехать в назначенное время и гарантированно заправиться. Пока этот пилотный проект будет действовать лишь в отдельных районах, но после отладки система будет запущена по всей территории региона.

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