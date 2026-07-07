Стало известно, где в России больше всего дорожных камер

Назван топ-10 российских регионов по числу камер на дорогах.

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Москва стала лидером среди регионов по количеству дорожных камер, но по приросту уступила одному субъекту РФ. Об этом сообщило агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

По состоянию на 1 июля 2026 года в Москве работают 14 265 дорожных камер. Второе место занимает Краснодарский край, но с гораздо меньшей численностью — всего 3046 единиц. Замыкает тройку лидеров Башкортостан с 2290 камерами.

Топ-10 российских регионов по числу камер на дорогах:

Москва: 14 265 дорожных камер; Краснодарский край: 3046; Республика Башкортостан: 2290; Московская область: 1929; Санкт-Петербург: 1846; Самарская область: 1264; Новосибирская область: 1225; Свердловская область: 1208; Саратовская область: 1142; Челябинская область: 1091.

Лидером по приросту дорожных камер в первой половине 2026 года стала Ярославская область — плюс 742 камеры. Москва заняла второе место по этому показателю: в столице стало на 652 автоматических комплекса больше. Наибольшее сокращение отмечено в Чувашской Республике — минус 98 камер.

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