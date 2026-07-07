Помимо бензина на заправках возник новый дефицит.

© Evolute

Несмотря на возросший интерес россиян к электромобилям на фоне перебоев с поставками бензина, отечественный рынок новых электрокаров в июне не показал признаков роста. Одной из главных причин стал дефицит автомобилей у дилеров: наиболее востребованные модели оказались практически недоступны, рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

По итогам первого месяца лета 2026 года на учет в ГИБДД встали 748 новых электромобилей — это на 22% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Связано это с тем, что в автосалонах их почти нет.

«Дилеры и производители электромобилей оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары на фоне проблем с топливом», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Особенно заметен дефицит электромобилей на примере лидера рынка — Evolute i-Joy. С начала года на российском рынке реализовано 1350 таких кроссоверов, однако в июне продажи составили всего 27 автомобилей, так как у дилеров практически не осталось запасов.

Первое место по итогам июня занял UMO5. За месяц было зарегистрировано 139 таких автомобилей, а с начала года — уже 617. Однако почти весь объем поставок предназначен для корпоративных автопарков такси, поэтому в свободной продаже у дилеров остались лишь единичные экземпляры.

Относительно неплохо на этом фоне идут дела у китайских брендов Avatr и Geely, «электрички» которых в июне разошлись тиражом 96 и 58 штук соответственно.

В России будут продавать бензин по госномерам и QR-кодам