Самый дорогой автомобиль Lada получил новые опции

Lada Aura обзавелась новым оборудованием.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ расширил список оснащения своего представительского автомобиля Lada Aura. Бизнес-седан вслед за Lada Vesta обзавелся климат-контролем и телематическим комплексом. Новое оборудование входит в состав всех комплектаций, начиная с базовой версии «Премьер», рассказали в пресс-службе компании.

Автоматическая климатическая система поддерживает заданную температуру в салоне без участия водителя. Прежде в оснащении Lada Aura присутствовал только кондиционер.

«Для Lada Aura, отличающейся увеличенным пространством для пассажиров второго ряда (1060 мм для ног), эта опция стала еще одним элементом оснащения, ориентированным на комфорт в повседневной эксплуатации», — подчеркнули на АвтоВАЗе.

© АВТОВАЗ

Вместе с этим седан получил телематическую систему Lada Connect Старт. Через мобильное приложение «Мир Lada » владельцы смогут дистанционно отслеживать местоположение автомобиля, уровень топлива, температуру двигателя, заряд аккумулятора и другие параметры. Кроме того, сервис позволяет контролировать состояние дверей, багажника и двигателя, что может быть полезно, если автомобилем пользуются несколько человек.

Информация о начале продаж и стоимости Lada Aura с новыми опциями будет объявлена дополнительно. Отметим, что эта модель является самой дорогой в линейке АвтоВАЗа: ценник на бизнес-седан начинается от 2 245 000 рублей.

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Ореол власти: тест-драйв представительской Lada Aura