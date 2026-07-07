Путин проконтролирует ситуацию с бензином в стране

Кремль анонсировал оперативное совещание главы государства по ситуации с топливом.

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 8 июля, проведет оперативное совещание с членами Правительства. На повестке дня – ситуация с топливом в стране.

«Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях», – рассказали в пресс-службе Кремля.

С докладами на совещании в формате видеоконференции выступят заместитель председателя правительства Александр Новак и Министр транспорта Андрей Никитин. По итогам заседания могут быть приняты новые меры по стабилизации цен на топливо и поддержке транспортной отрасли.

Напомним, что в прошлую субботу, 4 июля, Путин подписал закон для поддержки поставок бензина и дизельного топлива, в том числе разрешающий некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) временный оборот топлива стандарта «Евро-3».

Путин высказался об очередях на заправках