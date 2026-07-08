Глобальные продажи Omoda и Jaecoo выросли на 178%

По итогам 2026 года года бренды рассчитывают продать по всему миру 1 млн автомобилей.

© JAECOO

Мировые продажи автомобилей марок Omoda и Jaecoo, принадлежащих концерну Chery Automobile, выросли почти в три раза. Об этом при подведении итогов июня рассказали в совместной пресс-службе брендов.

В течение первого месяца лета 2026 года было реализовано 75 102 автомобиля, что на 178% (или в 2,8 раза) больше, чем в июне прошлого года. При этом суммарные продажи двух марок превысили отметку в 75 тысяч второй месяц подряд.

Более половины проданных в июне автомобилей пришлось на бренд Jaecoo. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы J6 и J7, разошедшиеся по всему миру тиражом 26 785 и 20 890 экземпляров соответственно.

© OMODA/JAECOO

«Главным драйвером роста остаются модели на альтернативных источниках энергии. Доля электрокаров и гибридов превысила 70% от общего объема продаж Omoda и Jaecoo. За месяц было реализовано 56 188 автомобилей — это в 4,1 раза больше по сравнению с июнем 2025 года», – рассказали в пресс-службе.

Всего за первое полугодие в мире продано 379 110 автомобилей Omoda и Jaecoo. Заявленная совместная цель компаний на 2026 год – реализация 1 миллиона машин.

Оба суббренда Chery официально представлены в России, и их совместная линейка в нашей стране насчитывает пять моделей стоимостью от 2,3 до 4,9 млн рублей. Рассчитать покупку одного из этих автомобилей вам поможет удобный калькулятор от нашего партнёра.

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