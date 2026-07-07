Власти готовят новые меры для решения ситуации с бензином

Ситуация остается напряженной, признают в правительстве РФ.

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Несмотря на принимаемые меры по обеспечению внутреннего топливного рынка, ситуация с бензином и дизелем в России остается непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на совещании в ситуационном центре правительства.

Как объяснил Новак, сейчас на рынок одновременно влияют два фактора: традиционный летний пик потребления топлива и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Именно в связи с этим нормализовать ситуацию пока не удаётся.

«Текущая ситуация остается напряженной», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

По словам Новака, правительство уже готовит дополнительные меры, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

«Рассмотрим дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – заключил он.

Одновременно с этим будет проверено, как выполняются ранее принятые решения, такие как ограничения на экспорт топлива, снижение нормативов продаж бензина на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства и отсрочка плановых ремонтов НПЗ.

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