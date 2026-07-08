Росстат раскрыл цифры колоссального подорожания бензина
До недельного рекорда 2026 года не хватило 46 копеек.
Третью неделю подряд рост цен на автомобильное топливо на российских автозаправочных станциях (АЗС) измеряется в рублях. О том, как изменилась стоимость бензина и дизтоплива в конце июня-начале июля, рассказал Росстат.
Средняя стоимость бензина с 30 июня по 6 июля выросла с 72,38 до 74,01 рубля, то есть на 1,63 рубля. Это второе крупное подорожание с начала года после периода 16-22 июня. Дизель вырос в цене ещё больше — на 2,92 рубля.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 30 июня по 6 июля:
- АИ-92: +1,44 рубля, с 68,76 до 70,21 рубля;
- АИ-95: +1,82 рубля, с 74,38 до 76,20 рублей;
- АИ-98 и выше: +89 копеек, с 97,15 до 98,04 рубля;
- Дизельное топливо: +2,92 рубля, с 84,84 до 87,76 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:
- 30 июня – 6 июля: +1,63 рубля;
- 23–29 июня: +1,18 рубля;
- 16–22 июня: +2,09 рубля;
- 9–15 июня: +66 копеек;
- 2–8 июня: +62 копейки;
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 19–25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–12 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
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