Россиянам рассказали, как будут работать QR-коды на заправках

Российским автомобилистам объяснили правила работы QR-кодов на АЗС.

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В России на фоне дефицита топлива постепенно вводят правила заправки автомобилей по QR-кодам. О соответствующем пилотном проекте объявил в начале этой недели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Прорабатывается подобная возможность и в Чите, Иркутске.

Власти пока не разглашают, как именно будет работать практика выдачи QR-кодов на отпуск бензина. Но один действующий пример уже есть — в Севастополе.

«Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в «Максе». QR-коды распределяются вечером накануне того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее работает принцип «кто успел, тот и взял этот код». Поэтому люди стараются как можно быстрее его получить», — рассказала в беседе с «Бизнес ФМ» Юлия Крымова, корреспондент «Российской газеты» в Севастополе.

Важный момент: QR-код выдается не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, причем только на один конкретный вид топлива. Проще говоря, если код получен на АИ-92, 95-й ему уже не зальют.

«Код не привязан к конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта тех заправок, на которых можно заправиться по этому коду. Таким образом люди понимают, куда им ехать», — добавила собеседница BFM.

Сам процесс выбора автозаправочной станции полностью цифровизирован: данные об остатках каждой марки топлива на привязанных к коду АЗС обновляются онлайн в течение дня. Автомобилисты видят на карте заправок актуальный объем горючего и выбирают только те точки, где гарантированно смогут заправиться.

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