Путин запретил наказывать водителей дважды за одно нарушение

Президент России подписал закон, который ставит точку в многолетней практике двойных наказаний за один и тот же проступок на дороге.

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В России вступил в силу закон, который запрещает несколько раз привлекать водителей к административной ответственности за один проступок на дороге. Соответствующий документ ещё 26 июня подписал президент Владимир Путин.

Поправки призваны исключить ситуации, когда один эпизод на дороге одновременно квалифицируется по отдельным статьям и ведёт к нескольким штрафам. Например, водителя могли сначала оштрафовать за то, что он не уступил дорогу пешеходу на переходе, а после того как выяснилось, что пешеход получил травмы легкой или средней степени тяжести, привлечь к ответственности по другой статье КоАП, хотя это одно и то же ДТП. В итоге водитель сначала получал штраф в 1500 рублей, а затем лишался водительских прав.

Теперь если в отношении автомобилиста возбуждено или уже рассмотрено несколько административных дел по одному случаю, суд сможет объединить материалы в одно дело. В таком случае водитель понесет ответственность только один раз — по самому значимому нарушению. В вышеуказанном случае он лишится прав, а штраф за непропуск пешехода назначен не будет.

Все связанные материалы будут рассматриваться одним судьей, а сроки давности привлечения к ответственности и исполнения наказания на время передачи документов из других судов будут приостановлены. Если водителя уже успели наказать по одной статье, а затем выяснится, что его действия должны квалифицироваться по другой, первое постановление отменят.

Считается, что новые нормы позволят исключить ситуации, когда один и тот же водитель фактически несет административную ответственность дважды за одно ДТП, и сделают рассмотрение таких дел более последовательным и справедливым.

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