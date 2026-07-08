АвтоВАЗ жестко отреагировал на слухи о повышении цен на Lada

Представительство российского автоконцерна выступило с официальным заявлением.

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Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ опубликовал заявление в связи с информацией о повышении цен на автомобили Lada. Официальное сообщение от пресс-службы поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Накануне, 7 июля, один из популярных автомобильных пабликов в VK сообщил о том, что в начале следующего месяца тольяттинский автогигант пересмотрит цены на свой модельный ряд.

«Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на Lada, спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских «блогеров-инсайдеров», а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества Lada. Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдёт. Просим вас воздержаться от распространения этого фейка», — говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа.

В последний раз АвтоВАЗ корректировал ценники на свои автомобили в январе этого года. Тогда средняя индексация по модельному ряду Lada составила всего 0,5%, однако некоторые модели и вовсе стали доступнее. Так, флагманский седан Lada Aura подешевел сразу на 14%, а стоимость универсала Largus снизилась на 3,8%.

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