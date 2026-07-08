Новый BMW iX3 получил пять звезд на краш-тесте

Испытания прошли по новой, ужесточенной европейской методике.

© BMW

Электрический кроссовер BMW iX3 стал одним из первых автомобилей, прошедших краш-тесты Euro NCAP по новой, значительно более жёсткой методике, которая действует с 2026 года. Несмотря на ужесточение требований, модель уверенно получила максимальные пять звёзд, сообщила пресс-служба баварского концерна.

Если раньше Euro NCAP в основном оценивал защиту взрослых, детей, пешеходов и работу электронных помощников, то теперь эксперты рассматривают безопасность автомобиля на всех этапах — от предотвращения аварии до помощи пассажирам и спасателям после ДТП. Испытания разделены на четыре категории: «Безопасное вождение», «Предотвращение столкновений», «Защита при аварии» и «Безопасность после ДТП».

В категории «Безопасное вождение» BMW iX3 набрал 73% — на 13 процентных пунктов больше, чем требуется для получения пяти звёзд. Эксперты высоко оценили работу электронных ассистентов, систему распознавания дорожных знаков, голосовое управление и функцию, которая напоминает водителю о ребёнке, оставшемся в салоне.

За системы предотвращения столкновений электрокроссовер получил 83%. Среди сильных сторон автомобиля специалисты выделили автоматическое экстренное торможение, а также функцию предупреждения при открывании дверей. Она отслеживает приближающихся сзади велосипедистов и предупреждает пассажиров, помогая избежать столкновения.

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В категории «Защита при аварии» BMW iX3 заработал 86%. Максимальные баллы автомобиль получил за защиту детей на заднем ряду при фронтальном ударе со смещением. Высокие оценки были выставлены и за боковые краш-тесты, во многом благодаря центральной подушке безопасности, которая предотвращает столкновение водителя и переднего пассажира.

© Euro NCAP

Лучший результат BMW iX3 показал в разделе «Безопасность после ДТП» — 95%. Эксперты отдельно отметили скрытые электрические дверные ручки, которые продолжают работать даже после серьёзной аварии. Если электропитание полностью пропадает, двери всё равно можно открыть благодаря механическому резервному приводу, что облегчает эвакуацию людей и доступ спасателей. Ещё одна особенность — система экстренного вызова передаёт спасательным службам сразу две GPS-координаты, благодаря чему место аварии можно определить быстрее и точнее.

В Euro NCAP подчёркивают, что нынешнее обновление методики стало самым масштабным с 2009 года, когда был введён единый сводный рейтинг по пятизвёздочной шкале вместо трёх отдельных оценок. Теперь при оценке безопасности автомобиля большое внимание уделяется не только прочности кузова, но и эффективности современных электронных систем, способных предотвратить аварию или снизить тяжесть её последствий.

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