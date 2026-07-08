Продажи автомобилей Mercedes-Benz выросли на 50%. Есть нюанс

Дела немецкого концерна налаживаются только в одном сегменте.

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Электромобили становятся всё более важной частью бизнеса Mercedes-Benz. По итогам второго квартала 2026 года их продажи выросли более чем наполовину, тогда как общие результаты компании оказались неоднозначными из-за слабого спроса в Китае.

Продажи легковых автомобилей немецкой марки снизились на 8% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года — до 417,8 тысяч машин. Основной причиной стало падение спроса в Поднебесной, где рынок продолжает испытывать давление из-за высокой конкуренции со стороны местных производителей. В самой компании также связывают снижение продаж с обновлением модельного ряда.

Зато на других ключевых рынках Mercedes-Benz показал положительную динамику. В Европе продажи выросли на 4%, в Северной Америке — на 13%, а в Германии — на 6%.

Лучше всего чувствует себя электрическая линейка марки. Во втором квартале Mercedes-Benz продала 52,9 тысяч электромобилей — на 51% больше, чем годом ранее. В Европе спрос на такие машины вырос сразу на 87%, а их доля в общем объёме продаж достигла 26%. На немецком рынке продажи электрокаров увеличились более чем вдвое.

Росту поспособствовал выход новых моделей. Компания отмечает высокий интерес покупателей к электрическим CLA, GLC и GLB. Кроме того, в Европе уже открыт приём заказов на новый электрический C-Class, а до конца июля дебютирует ещё одна новинка — электрический GLA.

В компании ожидают, что следующий квартал окажется более успешным. Этому должны помочь расширение линейки новых моделей и количество уже оформленных предварительных заказов на новинки.

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