Названа стоимость гибридного внедорожника Esteo V27

Предзаказы на новинку уже открыты.

© Esteo

В России начали принимать предзаказы на новый флагманский гибридный внедорожник Esteo V27. Раскрыты технические характеристики модели и объявлена стоимость автомобиля новой отечественной марки.

Esteo V27 оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 456 л.с. и крутящим моментом 505 Н·м. Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра не связан с колёсами и работает в качестве генератора, подзаряжая тяговую батарею. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,9 секунды, а заявленный запас хода превышает 800 км.

За проходимость на бездорожье отвечает интеллектуальная система полного привода i-AWD с автоматическим распределением тяги между колёсами. Дорожный просвет составляет 220 мм, а автомобиль способен преодолевать подъёмы с уклоном до 60%.

По габаритам Esteo V27 относится к полноразмерным внедорожникам: длина составляет 5045 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм, а колёсная база достигает 2900 мм. Более 76% силовой структуры кузова выполнено из высокопрочной стали.

© Esteo

В список оснащения входят панорамная крыша, сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийная система на базе процессора Snapdragon 8155, система ароматизации салона и багажник объёмом до 1800 литров при сложенном втором ряде сидений. При этом для управления климат-контролем и режимами движения сохранены отдельные физические клавиши и поворотный селектор.

Официальные дилеры марки уже принимают предварительные заказы на Esteo V27. Стоимость нового флагманского внедорожника составляет 5 750 000 рублей.

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Расшифровано название нового российского автобренда Esteo