Объявлена стоимость Changan Deepal S07 в России

Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер от суббренда Changan.

© Deepal

Гибридный кроссовер Deepal S07 от китайского концерна Changan выходит на российский рынок. На презентации в среду, 8 июля, была названа стоимость автомобиля.

Как сообщил корреспондент «Рамблер/авто» с премьеры, среднеразмерный кроссовер S07 станет второй моделью суббренда Changan в России после другого полуэлектрического SUV — G318, поступившего в продажу в марте этого года. Новинка обойдётся покупателю в 5 289 900 рублей без учёта различных программ и скидок.

© Андрей Фадеев

Deepal S07 оснащается силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС, который служит в роли генератора, и электродвигателя на задней оси мощностью 238 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 7,7 секунды. Общий запас хода достигает 992 км, из которых до 174 км можно проехать на электротяге. Батарея ёмкостью 31,73 кВт·ч поддерживает быструю зарядку с 30% до 80% всего за 30 минут.

Единственная комплектация «Техно» включает следующие опции:

Двухцветные диски R20, светодиодные фары с анимацией и скрытые дверные ручки.

Панорамная крыша площадью 1,9 м², электропривод двери багажника, отделка салона экокожей со строчкой.

Эргономичные кресла водителя (с памятью положений и поясничной опорой) и пассажира оснащены вентиляцией и подогревом спереди и сзади.

Поворотный дисплей Sunflower 15,6", проекционный экран с дополненной реальностью, акустика Sony (14 динамиков).

Беспроводная зарядка мощностью 40 Вт, поддержка Apple CarPlay / Android Auto, Hands Free с шумоподавлением.

Климат-контроль PM2.5 с ионизацией, дисплей климата для второго ряда, обогрев зеркал и форсунок.

Интеллектуальный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, AEB, круговой обзор 540° («прозрачный капот»).

Электронный ручник Autohold, интеллектуальный ключ, система поиска автомобиля на парковке.

Гарантия на автомобиль и двигатель составляет 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а на батарею — 8 лет или 160 000 км.

Хотите стать одним из первых владельцев Deepal S07? Оцените свои финансовые возможности прямо сейчас с помощью калькулятора автокредита нашего партнера.

Можно не заряжать, но в песок не кидать: тест-драйв Deepal G318 в реальных условиях