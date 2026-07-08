Минпромторг расширяет список авто для такси: новые модели и бренд

В перечне автомобилей для такси появится один новый бренд.

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Перечень легковых автомобилей, которые можно использовать в качестве такси по новым требованиям российского законодательства, в ближайшее время пополнится новыми моделями. Об этом объявил Минпромторг РФ в среду, 8 июля.

На сегодняшний день к пассажирским перевозкам допущены 29 моделей девяти разных марок, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», Haval, Tenet, Jetour и Umo.

«Российский автопром продолжает масштабную работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам «закона о такси». Под три критерия уже сейчас подпадают почти 30 моделей российских легковых автомобилей в различных сегментах», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Условием включения в перечень для допуска автомобилей к работе в такси является наличие у производителя специального инвестиционного контракта (СПИК), а также отдельного решения правительства. При этом конкретная модификация автомобиля должна набрать не менее 1500 баллов локализации без учёта НИОКР, а объём инвестиций производителя в российское производство за последние два года должен составлять не менее 10 млрд рублей.

«В ближайшее время список будет расширен за счёт новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации», — рассказали в Минпромторге.

Таким образом, в перечне автомобилей, допущенных к работе в такси, будет уже десять марок. Этот список пополнит бренд Jeland, под которым в России выпускают китайские премиальные кроссоверы Jaecoo.

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