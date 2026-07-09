Спрос на электронные полисы ОСАГО в России взлетел на 67%

Цифровая «автогражданка» пользуется всё большей популярностью.

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Российские автовладельцы активно переходят на ОСАГО в электронном виде. В первом полугодии 2026 года было продано 27,6 млн цифровых полисов обязательного автострахования, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Продажи е-ОСАГО выросли на 67% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Их доля от всех проданных за этот период полисов достигла 81%.

«Покупка полиса е-ОСАГО в сети дарит свободу действий: оформить полис можно круглосуточно и из любой точки мира. Кроме того, цифровой формат обеспечивает абсолютную прозрачность сделки — автовладельцы могут самостоятельно сравнивать предложения разных компаний, когда и сколько им удобно. А могут быстро в один клик купить полис у уже знакомой страховой компании», — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Лидером по количеству оформленных электронных полисов традиционно стала Москва — здесь за шесть месяцев приобрели 3 млн полисов, что составляет 10,8% всех онлайн-продаж в России. Далее следуют Московская область (2,2 млн), Краснодарский край (1,5 млн), Санкт-Петербург (1,4 млн) и Свердловская область (1 млн). В первую десятку также вошли Челябинская, Новосибирская и Самарская области, а также Татарстан и Башкортостан.

Всего на десять крупнейших регионов пришлось 46% всех продаж электронных полисов ОСАГО за первое полугодие.

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