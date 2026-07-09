Каждый четвертый автомобиль: АвтоВАЗ реализовал 154 тысячи машин за полгода

Опубликованы финансовые результаты АвтоВАЗа в первом полугодии 2026 года.

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Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ подвел финансовые итоги первого полугодия 2026 года. Концерн с площадками в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Аргуне зафиксировал положительный результат как по операционной, так и по чистой прибыли, следует сообщения пресс-службы, поступившего в редакцию «Рамблер/авто».

Главные цифры от АвтоВАЗа по итогам первого полугодия 2026 года:

Продажи: реализовано 154 752 автомобиля (Lada и Xcite). Бренд удерживает лидерство на российском рынке с долей около 25%, то есть каждая четвёртая проданная машина в первом полугодии выпущена АвтоВАЗом.

реализовано 154 752 автомобиля (Lada и Xcite). Бренд удерживает лидерство на российском рынке с долей около 25%, то есть каждая четвёртая проданная машина в первом полугодии выпущена АвтоВАЗом. Производство: объемы выпуска увеличились на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года.

объемы выпуска увеличились на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. Инвестиции: вложения компании уже перевыполнили обязательства по специнвестконтракту (СПИК) до 2030 года на 57%. Совокупный объем инвестиций достиг 157 млрд рублей при плане в 100 млрд. Только в текущем году инвестиционная программа составит более 40 млрд рублей.

Как отметили в компании, на рост показателей повлияли выполнение плана продаж, оптимизация закупочно-логистических операций, цифровизация процессов, стабильная ценовая политика бренда, внедрение новых опций (двигатели, климат-контроль, телематика Lada Connect), общий рост покупательской активности и государственная программа льготного автокредитования. При этом компания отмечает риски со стороны курса национальной валюты, денежно-кредитной политики и внешнеполитической обстановки.

«Закалка, которую наша команда получила с 2022 года, позволяет Группе АвтоВАЗ успешно преодолевать практически любые трудности и вызовы. С момента ухода иностранного акционера компания стабильно показывает только положительные финансовые результаты», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По словам главы компании, во втором полугодии прогнозируется сохранение позитивной динамики. Главным рыночным драйвером станет старт производства и продаж нового кроссовера Lada Azimut. Кроме того, новые силовые установки для новой модели начнут использоваться на автомобилях Vesta и Iskra. Также руководство подтвердило курс на непрерывную модернизацию производственного комплекса и углубление роботизации процессов.

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