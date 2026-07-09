АвтоВАЗ подтвердил слухи о новых моторах для Vesta и Iskra

Автомобили Lada Vesta и Lada Iskra станут мощнее.

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ обновит моторную линейку Lada Vesta и Lada Iskra. Об этом объявил президент компании Максим Соколов, рассказывая о планах на второе полугодие 2026 года.

Ещё в начале этого года в СМИ появилась информация о том, что автомобили семейства «Веста» и «Искра» получат доработанные фирменные моторы, созданные для нового кроссовера «Азимут». Но до сих пор официального подтверждения не поступало.

«Как и планировалось, во втором полугодии стартуют производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, новые силовые установки которого будут использоваться на Vesta и Iskra. Эти новинки обеспечат поддержание плановых темпов продаж», — приводит слова Соколова пресс-служба концерна.

Известно, что на старте продаж Lada Azimut получит два варианта двигателя — форсированные вазовские атмосферники объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Актуальные версии этих моторов выдают 106 и 122 силы соответственно: оба варианта доступны в линейке «Весты», а «Искра» оснащается только первым двигателем и имеет в своей гамме также 1,6-литровую версию на 90 «лошадок».

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