Xiaomi выпустит гигантский внедорожник: первые подробности

Опубликованы тизеры Sky Nomad N90.

© Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi опубликовал первые тизеры своего нового флагманского внедорожника. Модель станет самым крупным автомобилем компании и получит необычную компоновку салона, сообщает CarNewsChina.

Автомобиль станет первенцем нового суббренда. Если до сих пор Xiaomi выпускала электрический седан SU7 и кроссовер YU7 под своим названием, то модели нового семейства будут называться Sky Nomad (в переводе с английского — «небесный кочевник»). Первый автомобиль получил наименование Sky Nomad N90 и станет самым большим во всей линейке Xiaomi Automobile.

Внешне модель выполнена в фирменном стиле Xiaomi, но с рядом новых решений. К примеру, передняя оптика стала более угловатой по сравнению с кроссовером YU7, а задние фонари получили единую световую полосу, напоминающую оформление некоторых современных китайских SUV. При этом профиль автомобиля благодаря высокой крыше больше похож на крупные семейные кроссоверы, вроде Li Auto L9.

Главной особенностью Sky Nomad N90 станет интерьер, сочетающий преимущества внедорожника и минивэна. Xiaomi пока не показала полноценные фотографии салона, ограничившись схематичными изображениями, однако уже заявила о наличии сдвижных и поворотных кресел, а также гибкой трансформации внутреннего пространства.

© Xiaomi

Опубликованные в сети шпионские снимки подтверждают эти заявления. Передние сиденья разделены проходом, как на минивэне, а центральная консоль, судя по тизерам, будет подвижной, что позволит менять конфигурацию передней части салона. Такая гибкая компоновка должна сделать автомобиль удобнее для путешествий и отдыха на природе.

Ожидается, что Sky Nomad N90 будет доступен в пяти- и семиместном исполнении. По предварительным данным, длина внедорожника составит около 5,3 метра, а колесная база — 3,1 метра.

Новинка получит последовательную гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который будет работать в качестве генератора, и двумя электродвигателями — по одному на каждой оси. За питание электромоторов будет отвечать тяговая батарея ёмкостью более 70 кВт·ч, которая обеспечит запас хода на электротяге до 500 км. Общий запас хода на одном баке и заряде превысит 1500 км.

Полноценная премьера Sky Nomad N90 состоится до конца 2026 года. Точная дата презентации пока не анонсирована.

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