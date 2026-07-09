АвтоВАЗ удивил стоимостью Lada Vesta и Aura с новыми опциями

В четверг, 9 июля, начались продажи двух моделей Lada с расширенным оснащением.

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Российский концерн АвтоВАЗ объявил о старте продаж седанов Lada Vesta и Lada Aura с новыми опциями. Автомобили получили климат-контроль и телематический комплекс Lada Connect Старт. При этом их стоимость не изменилась, подчеркнули в представительстве компании.

Автоматическая климат-система обеспечивает поддержание заданной температуры в салоне за счет обработки данных от трех датчиков. Установка плавно регулирует температуру и распределяет воздушные потоки, минимизируя визуальную и звуковую заметность процесса подстройки микроклимата для водителя и пассажиров.

Обновленное оснащение доступно в следующих исполнениях:

Lada Vesta: климат-контроль устанавливается на версиях «Драйв» (от 1 785 000 рублей) и «Техно» (от 2 015 000 рублей). Базовые комплектации по-прежнему оснащаются кондиционерами.

климат-контроль устанавливается на версиях «Драйв» (от 1 785 000 рублей) и «Техно» (от 2 015 000 рублей). Базовые комплектации по-прежнему оснащаются кондиционерами. Lada Aura: система доступна во всех версиях — «Премьер» (от 2 269 000 рублей) и «Статус» (от 2 466 000 рублей).

Также все комплектации «Весты» и «Ауры» получили фирменную телематическую систему Lada Connect Старт. С помощью мобильного приложения владелец может дистанционно контролировать местоположение автомобиля, запас топлива, уровень заряда аккумулятора, температуру двигателя, а также статус дверей, багажника и работающего мотора.

Ранее все модификации Lada Vesta и Lada Aura были оснащены системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

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