Терпящий бедствие немецкий автогигант может закрыть четыре завода

Без работы могут остаться 40 тысяч человек.

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Крупнейший немецкий концерн Volkswagen хочет закрыть сразу четыре завода в Германии в рамках масштабной программы сокращения расходов, сообщает издание Der Spiegel.

По данным источника, первым в 2031 году может прекратить работу завод VW в Цвиккау, где сегодня выпускают электромобили, а также предприятие в Эмдене. Годом позже под сокращение может попасть завод коммерческих автомобилей в Ганновере, а к 2034 году закроется площадка Audi в Неккарзульме. Если этот план будет приведен в действие, то без работы останутся 40 тысяч сотрудников.

Автопроизводитель из Вольфсбурга эту информацию пока никак не комментирует. Ожидается, что соответствующий план будет обсуждаться на ближайшем заседании наблюдательного совета.

Volkswagen ещё несколько лет назад инициировал масштабную программу сокращения расходов. Среди причин называют снижение продаж автомобилей, высокие затраты на производство в Германии, включая расходы на электроэнергию, оплату труда и налоговую нагрузку. На этом фоне компания стремится постепенно переносить часть производства в страны Восточной Европы, где издержки ниже.

Финансовых показателей концерна за первое полугодие и второй квартал 2026 года пока нет. Но в первом квартале VW ушёл в минус по всем основным показателям: выручка сократилась на 2,5% (до €75,7 млрд), чистая прибыль упала на 28,4% (до €1,56 млрд), операционная прибыль уменьшилась на 14,3% (до €2,5 млрд), а продажи стали меньше на 7% и составили 2 млн автомобилей.

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