Сбер запустил сервис поиска заправок с бензином

Крупнейший в России сервис поиска АЗС работает на базе ИИ.

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Сбер запустил новый онлайн-сервис для автомобилистов. Теперь водители смогут за пару кликов найти автозаправочные станции, на которых с высокой вероятностью есть топливо.

Сервис охватывает 23 тысячи АЗС по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до небольших населенных пунктов.

В основе решения — крупнейший в России массив обезличенных данных о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу своей платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов об оплате топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы заправок независимо от региона или сети.

Чтобы эта статистика была точной, специальные алгоритмы анализируют транзакции и отсекают лишние операции: система учитывает сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры, чтобы отличить покупку бензина от оплаты кофе, хот-догов или других товаров в магазине при АЗС.

На основе этих расчетов каждой станции присваивается статус актуальности. Для удобства водителей интерфейс показывает время последней зафиксированной покупки топлива — так пользователь может оценить, насколько свежими являются данные по конкретной точке.

© Сбер

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить несколько простых шагов:

открыть карту в веб-версии или зайти в приложение СберБанк Онлайн (раздел «Для жизни»);

дождаться загрузки карты и увидеть на ней ближайшие работающие АЗС;

выбрать подходящую станцию из предложенного списка или прямо на карте;

нажать кнопку построения маршрута, чтобы сразу перейти в навигатор.

В ближайшее время возможности сервиса будут расширены. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность станций и наличие отдельных видов топлива. Это позволит не просто найти работающую заправку, но и заранее выбрать точку с нужной маркой бензина и наиболее удобным временем для визита без очередей.

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