Цена на бензин вновь резко подскочила

Аналитики сравнили цены на бензин и дизель в первой декаде июля с показателями 12 месяцев назад.

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Первая декада июля 2026 года принесла новые рекорды стоимости бензина на АЗС. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Чек Индекс».

Средняя цена на самый доступный бензин АИ-92 подскочила на 20% в годовом сравнении — до 70,5 рубля за литр. Популярный АИ-95 прибавил ещё больше — на 24%, поднявшись до 77,5 рубля. Но сильнее всего подорожал АИ-98: премиальный бензин прибавил в цене 32% и стоит теперь 119,5 рублей. АИ-100 вырос на 13%, до 94,5 рублей. Дизельное топливо подорожало на 11%: один литр теперь стоит 88 рублей.

Такой скачок цен на заправках спровоцирован комплексом факторов: сезонным пиком спроса, нехваткой горючего в ряде регионов и внеплановыми ремонтами НПЗ. Для стабилизации ситуации правительство пошло на экстренные меры — полностью приостановило экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников отрасли.

На встрече с журналистами в конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить дополнительный объём завоза топлива в регионы.

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