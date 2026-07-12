Бензин по QR-кодам, АвтоВАЗ против фейков и новый список такси. Главное за неделю

Очереди на АЗС привели к появлению необычных мер регулирования, из автосалонов начали исчезать электромобили, Росстат представил новые данные о подорожании бензина, а в КоАП внесли поправку, запрещающую дважды наказывать водителей за одно и то же нарушение. Эти и другие важные события прошедшей недели — в дайджесте «Рамблер/авто».

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Сбер запустил сервис поиска заправок с бензином

Сбер представил новый цифровой сервис, который поможет автомобилистам быстрее находить АЗС с бензином в условиях дефицита топлива. Карта отображает заправки, где с высокой вероятностью есть нужное горючее, и регулярно обновляется. Как работает сервис и как им воспользоваться — рассказываем в заметке.

АвтоВАЗ удивил стоимостью Lada Vesta и Aura с новыми опциями

АвтоВАЗ расширил оснащение двух моделей Lada, но главной неожиданностью стали даже не новые опции, а цены. Некоторые полезные функции появились без привычного удорожания автомобилей. Что изменилось в комплектациях Vesta и Aura и сколько теперь стоят машины — подробности по ссылке.

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В России будут продавать бензин по госномерам и QR-кодам

Очереди на заправках привели к появлению необычных мер регулирования. Водителям предлагают приезжать на АЗС в определённые дни в зависимости от госномера автомобиля, а в отдельных районах хотят запустить заправку по QR-кодам. Как будут действовать новые правила — читайте в нашей новости.

Путин запретил наказывать водителей дважды за одно нарушение ПДД

В России изменились правила привлечения автомобилистов к ответственности за нарушения ПДД. Теперь законодательство исключает ситуации, когда за один и тот же проступок водитель может получить сразу два административных наказания. Что изменил новый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, и в каких случаях он применяется — об этом рассказываем в публикации.

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Представлен конкурент Toyota Camry для России

Российская марка Tenet расширяет модельную линейку и выходит в новый для себя сегмент. Компания представила бизнес-седан A8, который выступает одном сегменте с Toyota Camry и Kia K5. Модель будут выпускать на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Чем интересна новинка и что известно о её технических характеристиках — в нашем обзоре.

Росстат раскрыл цифры колоссального подорожания бензина

Цены на топливо в России продолжают расти, и свежая статистика Росстата подтверждает, что темпы подорожания остаются высокими. За последнюю неделю стоимость бензина прибавила больше полутора рублей за литр, а дизель вырос ещё сильнее. Насколько именно изменились ценники на АЗС и какие марки топлива подорожали сильнее всего — смотрите в материале.

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Стало известно, где в России больше всего дорожных камер

Камер фиксации нарушений на российских дорогах становится всё больше, однако их количество заметно отличается от региона к региону. Опубликован свежий рейтинг субъектов РФ с самым большим числом комплексов фото- и видеофиксации. Полный рейтинг регионов — в нашей публикации.

Названа цена гибридного внедорожника Esteo V27

Новый российский бренд Esteo объявил стоимость своего флагманского внедорожника V27 и открыл приём предварительных заказов. Модель получила последовательную гибридную силовую установку, полный привод и запас хода более 800 километров. Чем ещё интересна новинка и сколько она стоит — рассказываем по ссылке.

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Минпромторг расширяет список авто для такси: новые модели и новый бренд

Власти готовятся расширить перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список могут войти сразу несколько новых моделей, а также один новый автобренд. Какие автомобили пополнят реестр — узнать можете в нашей новости.

Россиянам разрешат не платить за проезд по платным дорогам

В России может появиться новый способ поощрения дисциплинированных водителей. Если инициатива получит поддержку, автомобилисты без штрафов смогут бесплатно пользоваться платными трассами. Узнать больше об этой инициативе можно в материале.

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АвтоВАЗ отреагировал на слухи о повышении цен на Lada

В Сети на этой неделе появились слухи о грядущем повышении цен на автомобили Lada, однако АвтоВАЗ оперативно отреагировал на эти сообщения. В компании сделали официальное заявление и призвали не доверять непроверенной информации. Что именно ответил тольяттинский автогигант — читайте по ссылке.

Дефицит бензина привёл к неожиданному последствию в автосалонах

Топливный кризис изменил ситуацию не только на АЗС, но и на автомобильном рынке. Россияне начали активнее пересаживаться на электромобили, однако дилеры оказались не готовы к такому всплеску спроса — электрокары в шоурумах начали стремительно заканчиваться. Почему возник дефицит «электричек» и когда ситуация может нормализоваться — ответы найдёте в нашем материале.

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Также на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о неоднозначных результатах продаж Mercedes-Benz в апреле-июне, характеристиках нового кроссовера Tenet L4, резком росте спроса на электронные полисы ОСАГО и планах Volkswagen закрыть четыре завода и сократить вдвое свою модельную линейку.