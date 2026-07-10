Названы самые популярные гибридные авто в России

Наибольшим спросом у россиян пользуются три марки.

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Продажи новых гибридных автомобилей в России выросли почти в 2,5 раза. Об этом при подведении итогов первого квартала 2026 года рассказало аналитическое агентство «Автостат».

Если в прошлом году в январе-июне россияне купили 13 252 полуэлектрические машины, то за первые шесть месяцев 2026-го — 30 730. Таким образом, спрос на гибриды подскочил на 132%. При этом их доля на российском рынке увеличилась вдвое — с 2,5% до 5%.

Самой востребованной маркой стала китайская Voyah, следом за ней расположились Geely и Evolute. На три этих бренда пришлось почти 60% всех продаж гибридов в России в первом полугодии.

Топ-5 самых популярных марок в сегменте гибридных авто в России в январе-июне 2026 года:

Voyah — 7,8 тысяч штук (25,4% от общего объема продаж) Geely — 5,4 тысячи Evolute — 4,4 тысячи GAC — 2,4 тысячи Lixiang — 2,4 тысячи.

В модельном рейтинге самых популярных в России гибридных авто первую строчку занял кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом 6184 экземпляров. Второе место по востребованности занял Evolute I-Space российской сборки — 4429 единиц. Замкнул тройку лидеров Geely EX5 EM-i, проданный в количестве 3796 штук.

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