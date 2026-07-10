Стоит дешевле «Гранты», а выглядит как Patrol: Nissan выкатил кроссовер на базе Duster

Состоялась премьера Nissan Tekton.

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Японский автогигант Nissan рассекретил свой новый кроссовер — Tekton. Бюджетный автомобиль стоит, как новая Lada Granta, и базируется на платформе популярного в России внедорожника Renault Duster.

Для Nissan это уже не первый опыт создания автомобиля на базе Duster. С 2014 по 2022 год «японцы» выпускали Terrano третьего поколения, который тоже был «родственником» французского кроссовера.

Главное отличие между Tekton и Duster — во внешнем облике. Дизайнеры вдохновлялись флагманским Nissan Patrol, поэтому японский кроссовер получил более угловатый и массивный вид. Так, например, новинка имеет крупную решётку радиатора с хромированной отделкой, фирменную светодиодную оптику с С-образным рисунком, рельефный капот, массивные колёсные арки и соединённые между собой задние фонари.

В салоне изменений намного меньше. Nissan сделал ставку на другие материалы и цветовое оформление: вместо строгого оформления, присущего Duster, японский кроссовер получил трёхцветную отделку с бежевыми, бордовыми и розово-золотыми акцентами.

При этом оснащение у моделей практически одинаковое: панорамная крыша, цифровая приборка на 10,25 дюйма, экран информационно-развлекательной системы на 10,1 дюйма, беспроводная зарядка и вентиляция передних кресел. Набор систем безопасности тоже схожий: шесть подушек, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система автоматического торможения, контроль полосы движения, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и система кругового обзора.

Технических отличий между Nissan Tekton и Renault Duster нет. В моторной линейке два варианта с турбонаддувом – 1,0-литровый и 1,3-литровый двигатель. Последний выдаёт 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента и стыкуется с 6-ступенчатым «роботом», тогда как менее мощной версии положена только механическая трансмиссия.

Стоимость Nissan Tekton в первом моторном варианте составляет $11 002 или 835 тысяч рублей по текущему обменному курсу. Это даже на 15 тысяч рублей дешевле Lada Granta в России. Версия с более тяговитым двигателем обойдётся в $15 722 или 1,1 млн рублей. Примерно столько же стоит и французский оригинал.

Производство новинки наладят на заводе Nissan в индийском городе Ченнаи, откуда кроссовер также будут экспортировать в другие страны.

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