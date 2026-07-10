В Москве стало значительно меньше ДТП с пьяными водителями

Столичная Госавтоинспекция рассказала о положительной динамике по итогам первого полугодия 2026 года.

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За первые шесть месяцев 2026 года на дорогах Москвы резко сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, количество таких аварий снизилось на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно уменьшилось число пострадавших в ДТП по вине нетрезвых автомобилистов — на 27,2%.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств виновному может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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