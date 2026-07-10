Volkswagen «пустит под нож» 50% своего модельного ряда

Руководство концерна утвердило экстренные меры по сокращению расходов.

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Немецкий автогигант Volkswagen сократит свои мировые производственные мощности с 10 до 9 млн автомобилей в год, а самое главное — вдвое уменьшит модельную линейку. Это решение было принято на заседании наблюдательного совета в четверг, 9 июля, сообщает Reuters.

Речь идет обо всех брендах, входящих в структуру концерна, таких как Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Seat и Cupra. При этом в компании пока не уточняют, какие именно модели будут сняты с производства и в какие сроки будут реализованы антикризисные меры.

Как отмечают источники, представители профсоюзов заблокировали более радикальные меры. Среди них — сокращение 100 тысяч рабочих мест по всему миру, а также закрытие четырех заводов в Германии.

Один из крупнейших автоконцернов мира находится в тяжелом финансовом положении. Связано это с жёсткой конкуренцией со стороны китайских производителей, снижением продаж и высокими затратами на производство, особенно в Германии. Так, в первом квартале 2026 года спрос на автомобили VW сократился на 7% (до 2 млн реализованных автомобилей), а чистая прибыль упала на 28,4% (до €1,56 млрд).

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