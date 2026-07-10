Власти пообещали регионам дополнительный завоз топлива

Работам над увеличением поставок бензина на заправки в разных регионах идёт, заявили в правительстве.

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Поставки автомобильного топлива в регионы будут увеличены в связи с текущим дефицитом на автозаправочных станциях (АЗС) по всей стране. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр признал, что на российском топливном рынке есть проблемы. По этой причине не все заправки работают стабильно и образуются очереди.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить дополнительный объём завоза в этот период», — приводит слова Новака информагентство ТАСС.

Зампред правительства отметил, что производственных мощностей и объёмов топлива в стране сейчас достаточно.

«Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объёме», – добавил он.

Ранее Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.

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