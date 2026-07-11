В 2ГИС появилась карта бензина практически по всем АЗС в России

Крупнейший в России картографический сервис запустил карту, которая будет особенно актуальна в условиях дефицита бензина.

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2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках — на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей. Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России (почти все заправки в стране) и доступна на главном экране приложения и на сайте benzin.2gis.ru, рассказала пресс-служба компании.

Сервис показывает, на каких АЗС недавно покупали бензин — здесь используются обезличенные данные о транзакциях от крупнейшего банка России — Сбера, который стал партнёром карты. Также сервис учитывает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.

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Открыть карту бензина можно на главном экране 2ГИС. На карте будут выделены АЗС с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, какие действуют ограничения — например, лимит на заправку, можно ли с канистрой, есть ли очередь и насколько она велика. С помощью подобных фильтров можно сократить время поиска подходящей заправки, где есть топливо.

«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Водители смогут узнать, какой вид топлива есть на АЗС, его стоимость, какие лимиты на заправке и какая очередь. И всё это — в привычном приложении, где можно не только найти заправку, но и доехать до неё по навигатору, — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов. — Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в 2ГИС, а с запуском нового сервиса это стало ещё проще — в карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь».

Карта бензина уже доступна в мобильном приложении 2ГИС и на benzin.2gis.ru. Сервис будет развиваться: в 2ГИС продолжат подключать новые источники данных и уточнять статусы АЗС, чтобы информация оставалась максимально полной и актуальной для водителей.

Как пользоваться картой бензина

Откройте карту бензина с главного экрана приложения 2ГИС или на сайте benzin.2gis.ru. С помощью фильтра выберите АЗС с нужным видом топлива и размером очереди. Откройте карточку заправки, чтобы уточнить наличие нужной марки топлива, ограничений на отпуск и загрузку. Постройте маршрут прямо из карточки АЗС: 2ГИС проложит путь, покажет актуальную дорожную обстановку и проведёт до заправки.

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