В России изменились правила расчёта ремонта по ОСАГО

Средняя выплата по полису обязательного автострахования может вырасти до 10%.

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С 11 июля 2026 года в России начинают действовать новые правила расчёта стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. Изменения, утверждённые Банком России, затронут порядок формирования справочников средней стоимости запчастей, на основании которых страховщики рассчитывают размер выплат, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Теперь при расчёте средней цены страховщики не будут учитывать аналоги, если они стоят более чем на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме того, стоимость расходных материалов будут определять без применения скидок.

Также страховщики станут полностью учитывать стоимость одноразовых комплектующих, необходимых при ремонте, необходимых при ремонте. Речь идёт, например, об уплотнителях, крепёжных элементах, наклейках и других деталях, которые ранее могли не включаться в расчёт в полном объёме.

В РСА считают, что изменения приведут к увеличению средней выплаты по ОСАГО примерно на 8-10%. Одновременно это может стать одной из причин постепенного роста стоимости страховых полисов.

«Конечно, по отдельным маркам машин, у которых запасные части поставляются более сложным способом, отсечётся заметная часть низких цен на неоригинальные запасные части. По таким деталям может быть рост средней стоимости даже на 30-40%», — сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что поддерживают новые правила Банка России и считают оправданным постепенное повышение минимального уровня стоимости запчастей, используемого при расчёте компенсации по ОСАГО.

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