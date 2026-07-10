ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 11-12 июля

Повышенное внимание инспектора ДПС уделят поиску нетрезвых автомобилистов.

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В ближайшие выходные, 11-12 июля, Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в России. Особое внимание инспекторы ДПС уделят выявлению нетрезвых водителей. В отдельных городах и областях сплошные проверки стартовали уже в пятницу вечером, следует из сообщений региональных подразделений ГИБДД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт на дорогах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской, Вологодской, Челябинской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республиках Крым и Карелия, Ставропольском и Хабаровском краях.

Усиленные экипажи ДПС проведут дежурство на загородных трассах, въездах и выездах из населённых пунктов, местах отдыха и аварийно-опасных участках дорог. В отдельных нарядах будут передвижные медлаборатории для проведения медицинского освидетельствования на месте и эвакуаторы для перемещения арестованного автомобиля на штрафстоянку.

«Если планируете употреблять алкоголь — заранее позаботьтесь о том, чтобы не садиться за руль. Штрафы и уголовная ответственность — это одно, но самое главное — риск для жизни, вашей и окружающих», — говорится в обращении ГИБДД к автомобилистам.

Статья, предусматривающая наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде, является одной из самых строгих в КоАП РФ. Водитель может быть лишён прав на срок до двух лет и вместе с этим получит штраф в размере 45 000 рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью с исправительными работами или тюремным заключением до двух лет, штрафом до 300 000 рублей и конфискацией автомобиля.

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