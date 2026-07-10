Сервис поиска АЗС от Сбера стал доступен в разделе «Авто» СберБанк Онлайн

Крупнейший в России сервис поиска заправок заработал в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

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В разделе «Авто» СберБанк Онлайн стал доступен новый сервис от Сбера, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где доступно топливо, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 10 июля.

Раннее Сбер запустил сервис, который помогает водителям находить работающие АЗС, опираясь на огромный массив анонимных данных о покупках более чем 100 миллионов клиентов.

Поскольку через банк проходит множество платежей по всей стране, система в реальном времени видит миллионы операций с покупкой бензина и формирует самую свежую картину того, какие заправки открыты прямо сейчас.

Чтобы данные были точными, умные алгоритмы отсеивают лишние траты. Они анализируют сумму чека, тип заведения и другие детали платежа, благодаря чему легко отличают оплату горючего от покупки кофе в магазине при станции.

© Сбер

Для удобства пользователя каждой заправке присваивается статус актуальности, а также отображается время последней реальной оплаты бензина — это позволяет пользователю понять, насколько давно там заправлялись машины.

На карте, работающей на базе геосервиса 2ГИС, можно быстро найти ближайшие активные точки, выбрать подходящую станцию заправки и сразу построить до нее маршрут. Как только клиенты совершают новые платежи, информация на сервисе обновляется автоматически.

© Сбер

В ближайшее время возможности сервиса будут расширены. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива, что позволит не только найти заправку, но и выбрать станцию с наиболее удобным временем посещения и нужной маркой топлива.

Новый сервис дополняет возможности раздела «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн, где собраны сервисы, которые позволяют решить типовые задачи автомобилистов в пару кликов – заправиться с кешбэком, приобрести или продлить страховку, оплатить штраф, записаться на техобслуживание или шиномонтаж, оценить стоимость своего автомобиля и многое другое.

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